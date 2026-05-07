Жители Саратовской области сняли на видео очень странный «НЛО» в небе

В небе над Саратовской областью очевидцы заметили неопознанный объект.

Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале SHOT.

На кадрах двое людей из автомобиля обсуждают увиденное. Один из них высказывает мнение, что это может быть НЛО, поскольку объект, по его словам, «крутится». Второй собеседник предполагает, что в небе находится вертолёт — обращает внимание на «лампочки на кончиках».

Также прозвучала версия о беспилотном летательном аппарате, однако она была быстро отвергнута.

Официальной информации о том, что именно попало в объектив, на данный момент нет. Вполне возможно, что это мог быть атмосферный зонд.

Ольга Сергеева