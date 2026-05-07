Ремонт 42 участков дорог в одном из районов Саратова откладывается из-за внезапной жалобы

Во второй половине апреля городские власти объявили конкурсные процедуры на ремонт дорожного покрытия в Гагаринском районе Саратова.

В планах было привести в порядок 42 улицы. Общая начальная стоимость всех контрактов превышала 240 миллионов рублей.

Подведение итогов торгов ожидалось 6 мая. Названия компаний, которые признали бы победителями, официально не разглашаются. Однако стало известно, что в ходе торгов начальную цену удалось снизить до 185 миллионов рублей.

При этом в карточках извещений о проведении всех указанных закупок теперь значится отметка: определение поставщика переносится по причине поступившей жалобы.

Согласно условиям контрактов, ремонтные работы должны были стартовать сразу после подписания документов, а завершить их планировалось к 1 октября.

Ольга Сергеева