Жители Саратовской области стали меньше травиться суррогатным алкоголем

В Саратовской области зафиксировано снижение количества алкогольных отравлений.

Согласно данным токсикологического мониторинга, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора, за первые девять месяцев текущего года в области было зарегистрировано 329 случаев отравления спиртосодержащей продукцией как пищевого, так и непищевого характера. Из этого числа 126 случаев завершились летальным исходом. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года было отмечено 430 подобных инцидентов, причем 194 человека скончались.

Статистика показывает, что подавляющее большинство отравлений (89,7%) связано с употреблением этилового спирта. В текущем году от него пострадали 295 жителей области, 113 из которых умерли. В прошлом году было зафиксировано 380 таких эпизодов (88,4% от общего числа), при этом 172 человека не выжили.

Также отмечается значительное улучшение ситуации с отравлениями суррогатной алкогольной продукцией. Если в 2024 году было зарегистрировано 24 подобных случая, то в отчетном периоде текущего года — всего 4, и все они не привели к смертельным исходам.

Ольга Сергеева