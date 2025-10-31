Родители Саратова взяли на контроль ход возведения новой школы

Представитель родительского сообщества — заместитель директора школы № 75 Анастасия Морозова — будет регулярно информировать общественность о ходе строительных работ образовательного учреждения в Ленинском районе.

«Всем привет с площадки, где возводится наша новая школа рядом с «Территорией детства»! Держу слово и делюсь свежими новостями. Работы идут полным ходом: уже стартовала установка шпунтовых свай, готовится основание для подпорной конструкции, продолжаются работы по переносу коммуникаций с территории будущей застройки, а также начато рытье котлована.

Для нашего района это не просто строительный объект — это реальный шанс решить проблему обучения во вторую смену в 75-й школе и открыть новые перспективы для развития детей. Обещаю регулярно посещать стройплощадку и от имени всех родителей контролировать каждый этап. Мы literally закладываем фундамент будущего наших детей!» — такое сообщение опубликовала Анастасия Морозова в Telegram-канале «Школа Героев СВО».

Таким образом, родительское сообщество активно включилось в процесс контроля за созданием новой образовательной инфраструктуры, обеспечивая прозрачность и публичность всех этапов строительства.

Подготовила Ольга Сергеева