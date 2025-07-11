Жители Саратовской области стали платить за нарушения ПДД штрафов в полтора раза больше

С марта по май 2025 года средний размер штрафов за нарушения правил дорожного движения в России значительно увеличился.

Согласно данным аналитиков, в этот период автовладельцы в среднем платили 1003 рубля за штраф, тогда как годом ранее эта сумма составляла 608 рублей.

Наиболее распространенными остаются штрафы в размере 250 рублей. При этом женщины в среднем платят больше мужчин — 1115 рублей против 1001 рубля соответственно.

Эксперты связывают рост среднего чека с несколькими факторами. Во-первых, увеличилось количество серьезных нарушений. Во-вторых, расширилась сеть автоматических камер фиксации нарушений. Такая динамика свидетельствует о ужесточении контроля за дорожным движением в текущем году.