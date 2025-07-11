В центре Саратова две легковушки разбились ночью и залетели на тротуар

Около часа ночи 11 июля на перекрестке улиц Некрасова и Первомайской в областном центре произошло столкновение двух автомобилей.

Участниками аварии стали «Лада Гранта» и Volkswagen.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако обе машины получили значительные повреждения. Судя по фотографиям с места происшествия, «Лада» после удара оказалась на тротуаре, а Volkswagen – частично заехал на пешеходную зону левым передним колесом.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали последствия аварии.