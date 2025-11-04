Жители семи улиц Саратова до утра остались без воды

В Ленинском районе Саратова 4 ноября зафиксированы два нарушения в работе коммунальных систем.

На Московском шоссе повреждение сетей привело к отключению холодного водоснабжения на нескольких улицах: Мало-Елшанской, Учительской, Таганрогской, Клубной и Камской.

Одновременно произошел порыв на трубопроводе по адресу Саперная, 4. Временное отключение воды затронуло этот дом, соседние здания №4 и 5«а», а также проспект 50 лет Октября, 83.

По информации МУПП «Саратовводоканал», восстановительные работы завершатся к 8 часам утра среды 5 ноября.

Ольга Сергеева