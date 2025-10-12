Жители трех улиц Саратова второй день проводят без холодной воды

В Ленинском районе Саратова 12 октября сохраняются перебои с водоснабжением.

На ремонт водопроводной сети на Таганрогской, 5, потребовалось больше времени, чем планировалось. Изначально восстановить подачу воды обещали к утру 12 октября, но сроки перенесены до 20:00.

В зону отключения попали дома по улицам Таганрогской (№4-15), Малой Елшанской (№10-18) и частный сектор на Учительской.

К существующим проблемам добавился новый порыв на Мелиораторов, 12. До 20:00 холодная вода будет отсутствовать на улицах Мелиораторов, Кольцевой, Радужной, Окружной и Тополиной.

Ольга Сергеева