Психологи рекомендовали саратовцам избегать токсичных людей и негатива

Саратовский психолог дала советы по сохранению ментального здоровья.

Специалист Саратовского психоневрологического диспансера Елена Арленинова перечислила основные правила поддержания психологического благополучия. В числе основных рекомендаций — соблюдение режима сна не менее 7-8 часов, сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

Особое значение психолог уделила наличию хобби. «Любимые занятия способствуют естественной выработке гормонов счастья», — пояснила Арленинова.

Эксперт также посоветовала внимательно относиться к своему социальному окружению, минимизируя общение с токсичными людьми и выбирая позитивных собеседников. Не менее важен, по ее словам, и контроль над потребляемой информацией — следует ограничивать поток негативных новостей.

Ольга Сергеева