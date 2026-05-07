Жители Заводского района пожаловались Панкову на недобросовестного застройщика

Депутат Госдумы Николай Панков по приглашению жителей дома на ул. Брянской, 12 побывал в их квартирах.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это Заводской район Саратова. В новый дом они переехали из аварийного жилья. И сразу обнаружили многочисленные проблемы.

На верхних этажах слабый напор воды. И надо сливать несколько минут, чтобы она стала горячей. Зимой батареи практически не грели. Людям говорят — система «умный дом» регулирует подачу ресурсов. Но главным должна быть не экономия, а люди.

Плитка на подъезде и пандусе скользкая, есть риск получить травмы. Обои в квартирах отходят от плинтусов. А в ванных комнатах плитка уже почти отвалилась. И таких проблем много. По словам жителей, застройщик еще и оставил строительный мусор на территории расположенного рядом сквера.

Люди переехали из ветхого жилья, но и в новых квартирах не видят комфорта. Вместе будем добиваться справедливости. По поводу халтурной работы застройщика обращусь в УКС. Недоделки должны быть исправлены, пока не истек гарантийный срок. Что касается тепла и воды — будем разбираться с ресурсоснабжающими организациями и УК. Люди платят за услуги и должны их получать в полном объеме.

Буду и дальше проводить встречи с жителями для решения их вопросов», — подчеркнул Николай Панков.