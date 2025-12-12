Жительница Балакова «безопасно» потеряла через банкомат более 2 млн рублей

В городе Балаково злоумышленники похитили более 2 млн рублей у местной жительницы с помощью классической схемы телефонного мошенничества.

Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

С 4 по 8 декабря 54-летняя женщина общалась с неизвестными, представлявшимися сотрудниками государственных служб. Мошенники убедили её, что с её банковского счета пытаются незаконно вывести деньги, и для «сохранения средств» предложили перевести их на «безопасный счёт» под видом оформления декларации. Поверив, потерпевшая перевела через банкомат 2 080 000 рублей на указанные реквизиты.

Отмечается, что потерпевшая была осведомлена о подобных схемах, но это не помогло ей избежать потери денег.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз напоминают, что сотрудники полиции, государственных учреждений и банков никогда не звонят с требованием перевести деньги для их «защиты».

Ольга Сергеева