Циклон: Саратовцев в выходные ждут снегопад, шторм и 13-градусный мороз

В выходные, 13-14 декабря, Саратовскую область ожидают снегопады и сильный ветер.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Погоду определит холодный арктический воздух и «молодой циклон». В субботу днем в Саратове и ряде районов прогнозируется сильный снег с метелью и гололедом. В воскресенье осадки станут слабее.

Ветер усилится до 17-22 м/с, а в отдельных районах — до 25 м/с, что классифицируется как сильный шторм. К воскресенью дню его сила немного снизится.

Температура воздуха днем в субботу составит от -6 до +4 °C в зависимости от района. В воскресенье похолодает до -6…-11 °C.

Наталья Мерайеф