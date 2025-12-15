Жительница Энгельса отомстила экс-возлюбленному ложным доносом о краже золота

В Энгельсе возбуждено уголовное дело из-за ложного доноса.

По данным следствия, 40-летняя местная жительница, ранее судимая, решила отомстить своему бывшему партнеру.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже, обвинив знакомого в хищении её золотых украшений, мобильного телефона и наушников после совместного распития спиртного.

Однако в ходе проверки правоохранители установили, что телефон и наушники она сама подарила мужчине, а золото сдала в ломбард. Как выяснилось, причиной ложного обвинения стала обида на игнорирование со стороны нового избранника, что и подтолкнуло её к действиям из мести.

Ольга Сергеева