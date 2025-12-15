В Саратове состоялся уникальный форум «С наследием героев в будущее России»

Первый молодежный форум «С наследием героев в будущее России» состоялся в Саратове 13 декабря.

Организаторами выступили Правительство Саратовской области, Духовное управление мусульман Саратовской области и Саратовская митрополия Русской православной церкви.

Форум был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба ДУМСО.

На площадке исторического парка «Россия – моя история» собрались мусульманские и православные религиозные деятели, члены регионального правительства, руководители национальных, патриотических и общественных организаций, студенты саратовских вузов и курсанты военных институтов, молодые волонтеры из числа прихожан Саратовской Соборной мечети и медресе «Шейх Саид», представители разных конфессий и национальностей.

Перед началом мероприятия каждый мог ознакомиться с экспонатами передвижной региональной выставки «Свет памяти. Героика Великой Отечественной войны в мусульманских народах России», выставки «Отцы героев» и «Малая Родина в Великой стране». Также здесь проходил мастер-класс по изготовлению тактических браслетов.

От имени губернатора Романа Бусаргина всех собравшихся поприветствовал вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора Саратовской области Михаил Орлов. Он подчеркнул, что такой форум впервые проводится в регионе, выразив уверенность, что мероприятие принесет пользу молодому поколению, от которого зависит будущее нашей страны. Михаил Игоревич выразил благодарность духовным лидерам за организацию и проведение уникального мероприятия.

После этого вице-губернатор наградил памятными медалями Совета Федерации Федерального собрания РФ «За проявленное мужество» юных героев, совершивших самоотверженные и мужественные поступки. От благотворительного фонда «Юмарт» им также были вручены подарки.

Приветственное слово митрополита Саратовского и Вольского Игнатия зачитал руководитель епархиального отдела по взаимодействию с учреждениями культуры и проведению массовых мероприятий, представитель главы Саратовской митрополии по связям с мусульманскими организациями региона иерей Дионисий Уразаев.

«Вы объединились для того, чтобы отстаивать нравственное здоровье своего поколения, а значит будущее нашего народа. Вы очень разные, но вы сегодня сердцем чувствуете то, что вас объединяет», — говорится в обращении к молодым участникам форума.

Подготовила Наталья Мерайеф