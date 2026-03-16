Жительница Ершова пострадала от замыкания электропроводки

Женщину из Ершова в тяжёлом состоянии экстренно доставили в больницу. ГУ МЧС по Саратовской области сообщает, что пострадавшая получила глубокие ожоги.

Несчастный случай произошёл на улице Сенная, огонь распространился на веранде. Ведомство уточняет: «В результате ЧП ожоги получила 44-летняя женщина, она пыталась выйти из горящего дома. Сейчас женщина в больнице. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки».

Подробностей о состоянии госпитализированной горожанки на данный момент не известно.

