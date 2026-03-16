В Саратовской области дебаркадер оторвался от пристани и поплыл вниз по Волге в марте

В Вольске дебаркадер оторвало от пристани и унесло вниз по течению.

Вечером 15 марта от вольской пристани оторвало дебаркадер. Как сообщает «Вольск.ру», инцидент случился между 21:00 и 22:00.

Понтон, числящийся на балансе «Комбината «Благоустройство», сорвало с креплений и пронесло около 100 метров вниз по течению Волги. По предварительным данным, дебаркадер поставили на зимовку еще осенью, закрепив двумя тросами у нижнего мола. Один из тросов не выдержал и порвался.

В результате пристань вместе со льдом унесло вниз, после чего она села на мель. Сотрудники комбината уже зафиксировали оторвавшийся понтон тросом. В настоящее время решается вопрос о возвращении дебаркадера на прежнее место швартовки. В теплый сезон у этой пристани швартовались речные суда.

Ольга Сергеева