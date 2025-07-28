Жительница Саратова находит в лесу и продает головы мертвых жуков

Саратовчанка продает засушенных жуков для творчества и коллекций.

На популярной площадке объявлений жительница Саратова под ником Даша предложила необычный товар – засушенных жуков, которые можно использовать для поделок или пополнения энтомологических коллекций.

Продавец подчеркивает, что все насекомые были найдены уже мертвыми в лесу.

«Размеры жуков – от 4 до 8 см, у всех расправлены лапки, у некоторых – крылья. Ни одно насекомое не было убито специально, так как они занесены в Красную книгу», – пояснила Даша.

Перед продажей жуки обработаны спиртом. В ассортименте есть как натуральные экземпляры, так и покрытые металлической эмалью.

«Окрашенные жуки выглядят эффектнее, чем на фото. Также продаю отдельные головы насекомых», – добавила она.

Цена зависит от размера и вида обработки:

обычные жуки – от 350 до 1250 рублей;

головы насекомых – 50-100 рублей.

Такие нестандартные предложения встречаются редко, но находятся ценители, готовые пополнить ими свои коллекции или использовать в творческих проектах.