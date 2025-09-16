Жительница Саратова оплатила алкоголь и белье чужой картой

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая совершила покупки с помощью чужой банковской карты. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел после того, как 41-летний мужчина из Ленинского района потерял свою банковскую карту. Обнаружив несанкционированные списания на общую сумму 3352 рубля, он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что найденной картой воспользовалась ранее не судимая 28-летняя женщина. С ее помощью она приобрела в магазине кепку и нижнее белье для знакомого, а также товары в пивной точке.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.