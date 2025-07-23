Жительница Саратова потеряла 3,4 млн рублей в результате звонка мошенников

60-летняя женщина стала жертвой преступников, действовавших по классической схеме:
- Звонки от лжесотрудников поликлиники, ФСБ и Росфинмониторинга;
- Обвинение в «финансировании терроризма»;
- Требование перевести деньги на «безопасный счёт».
Последствия:
- Жертва продала автомобиль и сняла все сбережения;
- Перевела 3,4 млн рублей на контролируемые мошенниками счета.
Правовые меры:
- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);
- Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.