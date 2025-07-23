Жительница Саратова потеряла 3,4 млн рублей в результате звонка мошенников

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Новости Саратова
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60-летняя женщина стала жертвой преступников, действовавших по классической схеме:

  • Звонки от лжесотрудников поликлиники, ФСБ и Росфинмониторинга;
  • Обвинение в «финансировании терроризма»;
  • Требование перевести деньги на «безопасный счёт».

Последствия:

  • Жертва продала автомобиль и сняла все сбережения;
  • Перевела 3,4 млн рублей на контролируемые мошенниками счета.

Правовые меры:

  • Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);
  • Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.