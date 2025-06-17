Жительница Саратова решила отдохнуть в Египте и потеряла деньги при покупке тура

Саратовчанка лишилась 66,5 тыс. рублей при покупке туристической путевки в Египет.
34-летняя жительница Октябрьского района стала жертвой мошенников, пытаясь купить путевку через мессенджер. После внесения предоплаты в 66 500 рублей продавец исчез, удалив переписку.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.
Потенциальным путешественникам следователи рекомендуют:
Проверять репутацию туроператора.
Избегать переводов на электронные кошельки.
Обращать внимание на отзывы и соцсети компании.
Сотрудники УМВД предупреждают: 90% подобных преступлений можно предотвратить, проявляя бдительность при онлайн-покупках.