Жительница Саратова решила отдохнуть в Египте и потеряла деньги при покупке тура

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Новости Саратова
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Фото: Наталья Мерайеф

Саратовчанка лишилась 66,5 тыс. рублей при покупке туристической путевки в Египет.

34-летняя жительница Октябрьского района стала жертвой мошенников, пытаясь купить путевку через мессенджер. После внесения предоплаты в 66 500 рублей продавец исчез, удалив переписку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Потенциальным путешественникам следователи рекомендуют:

Проверять репутацию туроператора.

Избегать переводов на электронные кошельки.

Обращать внимание на отзывы и соцсети компании.

Сотрудники УМВД предупреждают: 90% подобных преступлений можно предотвратить, проявляя бдительность при онлайн-покупках.