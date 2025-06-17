В начале ноября саратовцев ожидают продолжительные выходные

Саратовцев ждут продолжительные ноябрьские каникулы.

В ноябре 2025 года жители Саратовской области смогут насладиться трёхдневными выходными, приуроченными ко Дню народного единства. Официальные праздничные дни установлены с 2 по 4 ноября.

В соответствии с производственным календарём, выходной с субботы 1 ноября будет перенесён на понедельник 3 ноября, что позволит создать непрерывный период отдыха.

Напомним, что расписание праздничных дней на 2025 год было утверждено Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным ещё в октябре 2024 года. Это решение позволяет гражданам заранее планировать свой отдых и рабочий график.

Традиционно в эти дни в регионе пройдут различные культурно-массовые мероприятия, посвящённые государственному празднику. Местные власти рекомендуют жителям заранее ознакомиться с афишей событий, чтобы интересно и с пользой провести дополнительные выходные.