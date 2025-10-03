Жительницу Вольска будут судить за мошенничество с пособиями на два миллиона рублей

41-летняя жительница Вольска предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве с государственьюными выплатами. По данным следствия, с 2015 по 2024 год женщина дважды оформила фиктивные свидетельства о рождении несуществующих детей для получения социальных пособий.

В результате незаконных действий обвиняемой были выплачены пособия на сумму свыше двух миллионов рублей. Кроме того, как многодетной матери ей предоставили микроавтобус стоимостью около одного миллиона рублей. Все полученное имущество арестовано.

Уголовное дело передано в Вольский районный суд. Прокуратура требует полного возмещения причиненного государству ущерба в размере более трех миллионов рублей.

Алена Орешкина