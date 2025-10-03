«Валдаи» изготавливают около 300 человек

Стало известно, сколько всего человек проектируют, изготавливают и испытывают «Валдаи».

Как сообщает телеграм-канала «Валдай-Саратов», в АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» сотрудники предприятия задействованы в разных проектах одновременно: строятся речные суда, катера на подводных крыльях и суда на воздушной подушке.

Сейчас их около 300. Специалисты не только занимаются непосредственным строительством, но и ведут научно-исследовательскую работу, есть сервисная служба и команда испытателей.

Подготовила Ольга Сергеева