Жителя Пугачёвского района осудят за фальшивую инвалидность

В Пугачёвском районе пойдёт под суд 62-летний местный житель. Его обвиняют в незаконном получении пенсии по инвалидности.

Как выяснила прокуратура, ещё в 2015 году мужчина принёс в Пенсионный фонд ложные документы о наличии у него инвалидности. На этом основании ему назначили регулярные денежные выплаты, которые он исправно получал два года. Общая сумма незаконно присвоенных средств превысила четверть миллиона рублей.

Когда обман вскрылся, фигурант полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для окончательного решения.