Саратовские школьники научатся плетению сетей и основам безопасного общения

В Саратовской области для школьников готовят особые программы на лето. Детей ждут патриотические акции, ремёсла и уроки безопасности. Об этом рассказал заместитель министра образования Никита Вдовин.

Каждое учебное заведение составило свой план на основе федеральных рекомендаций. В регионе заработают 203 кружка и секции, а также 46 спортивных школ. Ребят пригласят участвовать в делах «Движения Первых», «Орлят России» и «Школы безопасности». Они будут помогать пожилым людям, приводить в порядок памятники, учиться народным промыслам и плести маскировочные сети.

Отдельное внимание уделят правилам поведения с посторонними. На специальных занятиях школьникам объяснят, как избегать опасности и правильно действовать при встрече с незнакомцами.

Фото: соцсети