В налоговой рассказали саратовцам, как начать свой бизнес онлайн за несколько минут

В России дистанционная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стала доступной благодаря сервису ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Этот процесс занимает всего несколько минут и не требует личного посещения налоговых инспекций.

За период с мая 2025 по май 2026 года регистрирующий орган обработал 43,5 тысячи пакетов документов, поданных онлайн, что составляет 93% от общего числа.

Преимущества электронной регистрации:

Подача документов в любое время: Возможность подачи заявок 24/7.

Исключение технических ошибок: Автоматизированная система снижает риск ошибок.

Освобождение от госпошлины: Экономия на регистрационных сборах.

Отсутствие нотариального удостоверения подписи: Упрощение процесса.

Отслеживание статуса рассмотрения: Прозрачность процесса регистрации.

Документы о регистрации будут отправлены на электронную почту заявителя. Для подписания заявления можно использовать квалифицированную электронную подпись или приложение «Госключ».

Кроме того, на сайте ФНС доступен сервис «Старт Бизнеса Онлайн», который позволяет: зарегистрироваться в качестве ИП или создать ООО с одним учредителем. А также — получить электронную подпись удаленно и открыть банковский счет без личного присутствия.

В итоге бизнес можно запустить уже на следующий день после подачи документов.

Ольга Сергеева