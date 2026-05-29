В Саратовской области хотят провести реновацию центра села Балтай

Регион активно участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

16 заявок в различных категориях благоустройства направлены от Саратовской области.

Так, в рамках конкурса в Балтае планируется реновация центра села и открытие обзорного маршрута, в Ртищево — создание экопарка, а в Пугачеве — ландшафтного парка.

Напомним, с 2018 года в Саратовской области реализовано 36 проектов в рамках этого конкурса, а в 2025 году шесть городов региона уже стали победителями всероссийского конкурса по благоустройству. Это свидетельствует о растущем интересе к улучшению городской среды и активном участии местных жителей в процессе выбора проектов.

Ольга Сергеева