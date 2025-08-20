Жителя Саратовской области задержали чекисты за призывы к совершению терактов

В Саратовской области пресечена противоправная деятельность 44-летнего местного жителя.

По данным управления ФСБ региона, мужчина, придерживающийся радикальных взглядов, использовал собственный телеграм-канал для публикации материалов с призывами к совершению террористических актов против представителей государственной власти. Все размещенные им материалы находились в открытом доступе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время сотрудники ФСБ проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее правоохранительные органы Саратова задержали 68-летнего гражданина по подозрению в призывах к повреждению военных объектов.