Кафе на проспекте Столыпина в Саратове оценили в 12 миллионов рублей

Саратовские риелторы выставили на продажу кафе азиатской кухни в гастродворе на проспекте Столыпина.

Продавцы заявляют о ежемесячной выручке в 3,5 млн рублей и оценили бизнес в 12 млн рублей, пообещав окупаемость за 18–24 месяца.

Однако эти расчеты вызывают сомнения. Указана только выручка, но не раскрыта ключевая информация — чистая прибыль. Из выручки необходимо вычесть аренду (особенно для площадки с 500 местами во дворе), зарплаты, закупку продуктов и другие расходы. Для заявленной окупаемости рентабельность должна быть около 19%, что маловероятно для общепита.

Главный риск — аренда. Покупатель платит за право работать, но не за собственность. Также неясно, почему успешное кафе продается, какова сезонность из-за летней веранды и в каком состоянии оборудование. Реальная окупаемость, скорее всего, составит 3–5 лет, а не обещанные два года.