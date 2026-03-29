Жителям Энгельсского района звонят и пишут фейковые «чиновники из администрации»

В Энгельсе мошенники представляются главой района и сотрудниками администрации.

Жителей Энгельсского района предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения и звонят гражданам от имени главы района Максима Леонова, а также других сотрудников местной администрации.

Об опасности сообщили в телеграм-канале «Новости Энгельсского района» со ссылкой на чиновников. «Жители сообщают о том, что им поступают звонки и сообщения в различных мессенджерах от имени главы Энгельсского муниципального района и администрации», — говорится в публикации.

Власти призвали граждан не вступать в диалог с подозрительными собеседниками, не отвечать на звонки и не переходить по ссылкам, которые могут прислать мошенники.

Напомним, ранее на уловку злоумышленников уже попалась 66-летняя жительница Балакова. В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества правоохранители настоятельно рекомендуют проявлять бдительность и проверять любую информацию, поступающую от незнакомцев.

Ольга Сергеева