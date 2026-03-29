В Саратове турнир по настольному теннису объединил военных и ветеранов

В манеже стадиона «Локомотив» состоялся седьмой турнир по настольному теннису, организованный региональной общественной организацией «Союз саратовских курсантов».

Мероприятие приурочили к Году единства народов России, 215-й годовщине войск правопорядка и 10-летию со дня образования Росгвардии.

За победу в командном первенстве сразились 15 сборных команд из Саратова и Энгельса. Участниками соревнований стали военнослужащие, курсанты и ветераны, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

Торжественную церемонию открытия возглавил Герой Советского Союза полковник Сергей Филипченков. По итогам турнира лучшие игроки и команды получили благодарности и ценные подарки. Организаторы отметили, что подобные состязания способствуют укреплению спортивных традиций и единству поколений защитников Отечества.

Ольга Сергеева