Жителям напомнили о противостоянии иноагентов интересам страны

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков («Единая Россия») предупредил о деструктивной деятельности иноагентов в регионе.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Те, кто в Саратове в открытую работают против страны, пытаются вовлечь жителей в свои схемы. Делают они это под якобы благовидными предлогами, например, придуманными ими вопросами экоповестки, которые на самом деле никак не влияют на благополучие граждан. По-настоящему нужные решения реализует сегодня власть. И выработаны они на основе диалога с жителями, поэтому имеют самую широкую поддержку населения. А вбросы иноагентов и их сподвижников направлены только на одно — попытку разорвать единство диалога власти и общества, препятствовать консолидации. Ничего не добившись на этом поприще, в ход у них идет и еще один излюбленный прием — попытки очернить тех, кто, действительно стоит на страже интересов жителей, представляя государственную позицию. Однако, жителей не обмануть — они понимают, кто на самом деле защищает их. И справедливо указывают на то, что иноагенты, подобные Налимовой*, не могут представлять их интересы, поскольку выступили против страны. И их статус, полученный от государства — еще одно доказательство этому. Сегодня правоохранительные органы продолжают контролировать исполнение норм закона иноагентами, в том числе и по обращениям. В каждой конкретной ситуации, созданной недоброжелателями нашей страны. *признана в России иноагентом», — рассказал Гладков.

