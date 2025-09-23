Жителям показали результаты ремонта дорог в Новоузенском и Питерском районах

Специалисты министерства дорожного хозяйства области опубликовали в соцсетях сравнительные фотографии дорог до и после ремонта. Оценить результаты можно здесь.

Публикация размещена в группе «Дороги Саратовской области», посвященной реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Новоузенском районе завершен ремонт участка дороги «Новоузенск — Основной» протяженностью 5 км. Эта трасса имеет стратегическое значение — она ведет к поселку Основной, где расположены фельдшерско-акушерский пункт, пожарная часть и базируется бригада скорой помощи. Ранее уже были отремонтированы 27 км этой дороги, а на следующий год запланировано продолжение работ.

В Питерском районе полностью приведен в нормативное состояние автоподъезд к селу Питерка. Завершающий этап ремонта составил 7,4 км, что позволило обновить всю трассу протяженностью 21 км. Обновленный участок проходит через села Моршанка и Питерка и обеспечивает доступ к местной поликлинике.