Более 2000 работников соцсферы Саратовской области получили губернаторские премии

Губернатор Роман Бусаргин принял решение о единовременном премировании работников социальной сферы региона. Более двух тысяч сотрудников, включая представителей спортивной отрасли, получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В число получателей вошли сотрудники семи спортивных учреждений, занимающихся подготовкой юных спортсменов и пропагандой здорового образа жизни. Среди них — областное училище олимпийского резерва, школы олимпийского резерва по футболу «Сокол», боксу и хоккейная школа «Кристалл».

Как отметил директор училища олимпийского резерва Николай Быстров, премия стала признанием высокого уровня работы педагогов. Директор школы олимпийского резерва по боксу Борис Королев подчеркнул, что такая поддержка вдохновляет тренеров на дальнейшую работу с молодыми спортсменами.

Денежные средства уже перечислены получателям. Выплаты осуществлены в рамках поддержки работников социальной сферы региона.