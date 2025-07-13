Жителям Саратова с сентября увеличат госпошлину за ПТС

Минфин РФ анонсировал повышение госпошлины за ПТС с 1 сентября 2025 года.

Осенью в России вырастут госпошлины за оформление и изменение паспорта транспортного средства (ПТС). Соответствующие поправки готовятся Минфином.

Выдача ПТС подорожает с 800 до 1200 рублей.

Внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей вместо прежних 350.

В ведомстве пока не пояснили причины повышения, но подобные корректировки обычно связаны с инфляцией и ростом затрат на администрирование госуслуг.

Автовладельцам, планирующим переоформлять ПТС, имеет смысл сделать это до сентября, чтобы сэкономить. Официальное подтверждение изменений ожидается на портале Госуслуг и сайте Минфина ближе к дате вступления нововведений в силу.