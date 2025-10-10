Жителям Саратовской области рассказали о праве на дополнительный отпуск

На Госуслугах жителям Саратовской области напомнили о праве на дополнительный отпуск, который может быть как оплачиваемым, так и за свой счет.

Закон гарантирует минимум 3 дня допотпуска при ненормированном дне и не менее 7 дней — за вредные условия. Отдельные категории имеют особые гарантии: пенсионеры — 14 неоплачиваемых дней в год, а педагоги — длительный отпуск до года раз в 10 лет.

Работодатель обязан уведомить о отпуске за две недели, а неиспользованные дни переносятся на следующий год.

Ольга Сергеева