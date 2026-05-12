Жителям Саратовской области с утра 12 мая угрожают украинские беспилотники — РСЧС

В Саратовской области утром 12 мая была объявлена угроза атаки БПЛА.
Жители Саратовской области начали получать экстренные уведомления об угрозе атак украинских беспилотников. Соответствующие СМС-сообщения разослали экстренные службы региона.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!» — приводит текст сообщения РСЧС.
В связи с угрозой в международном аэропорту «Гагарин» (Саратов) были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Пассажирам было рекомендовано уточнять информацию о рейсах.
Официальные представители региональных властей пока не комментируют информацию об угрозе.
Спустя несколько часов аэропорт в Саратове вернулся к обычному графику работы.
