Жителям Саратовской области с утра 12 мая угрожают украинские беспилотники — РСЧС

В Саратовской области утром 12 мая была объявлена угроза атаки БПЛА.

Жители Саратовской области начали получать экстренные уведомления об угрозе атак украинских беспилотников. Соответствующие СМС-сообщения разослали экстренные службы региона.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!» — приводит текст сообщения РСЧС.

В связи с угрозой в международном аэропорту «Гагарин» (Саратов) были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Пассажирам было рекомендовано уточнять информацию о рейсах.

Официальные представители региональных властей пока не комментируют информацию об угрозе.

Спустя несколько часов аэропорт в Саратове вернулся к обычному графику работы.

Ольга Сергеева