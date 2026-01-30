Жителям села в Саратовской области восстановили освещение

Метели, снежные заносы и связанные с этим коммунальные проблемы отразились в обращениях жителей региона в соцсетях министерства дорожного хозяйства.

Сообщения и вопросы жителей к ведомству поступали через систему мониторинга обращений «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях и через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщает ведомство.

Система «Инцидент Менеджмент» предполагает быстрое реагирование на темы, которые поднимают пользователи соцсетей. Большая часть обращений касалась состояния дорог после обильных снегопадов. Дорожные службы в круглосуточном режиме осуществляли очистку региональных дорог и транзитных маршрутов в областном центре. Более 300 единиц техники боролись с последствиями стихии. Обращения граждан сразу передавались специалистам для принятия мер реагирования.

Подобных обращений в соцсетях министерства за месяц было более 140. Жители обращались по поводу расчистки дорог от снега и наледи, интересовались предстоящим ремонтом дорог и др.

Благодаря обращению местной жительницы оперативно удалось решить вопрос с восстановлением уличного освещения в селе Сосновоборское Петровского района. Из-за сильного ветра 3 января на электрические провода упало дерево, после чего в части села пропало наружное электроосвещение.

Подрядная организация взяла обращение жительницы в работу, и освещение в течение двух дней было восстановлено.

Подготовила Ольга Сергеева