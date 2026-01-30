В Саратове производство популярных гренок оценили в 70 миллионов рублей

На одном из онлайн-сервисов выставлено на продажу действующее производство гренок в Саратове.

Бизнес в форме ООО работает на рынке 8 лет и сотрудничает с сетевыми магазинами и HoReCa-точками (гостиницы, рестораны, обслуживание гостей).

В состав предлагаемых активов входят: трехэтажное здание площадью 1710 м² с земельным участком (30 соток), ангар, гараж, технологическое оборудование и все необходимые сертификаты. На производстве, выпускающем до 3 тонн продукции в сутки, заняты 42 человека.

Технологический цикл включает закупку хлеба, его обжарку/сушку, добавление натуральных специй (включая свежий чеснок) и фасовку. Продавец оценивает предприятие в 70 млн рублей и прогнозирует окупаемость в 3 года.

Ольга Сергеева