Звезды российского балета возвращаются на саратовскую сцену

Саратовский оперный возобновляет фестиваль «Звёзды российского балета».

Саратовский академический театр оперы и балета объявил о возобновлении масштабного балетного фестиваля. С 18 ноября по 3 декабря на саратовской сцене пройдёт проект «Звёзды российского балета в классическом репертуаре».

Фестиваль проводился в Саратове с 2013 по 2019 годы, собирая на одной сцене лучших танцовщиков мира. В новом формате зрителям представят четыре вершины классического искусства: «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот» и «Щелкунчик». Главные партии исполнят ведущие солисты Большого и Мариинского театров.

Программу откроет «Лебединое озеро» (18 ноября) с Дмитрием Смилевски и Еленой Свинко. «Дон Кихот» (21 ноября) покажут Алёна Ковалева и Егор Геращенко. «Жизель» (28 ноября) представят Дмитрий Выскубенко и Ева Сергеенкова. Завершит фестиваль «Щелкунчик» (3 декабря) с Игорем Цвирко и Кристиной Кретовой.

Ряд солистов вошёл в число номинантов рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Искусство». Билеты уже в продаже. Проект — редкая возможность увидеть на одной сцене ведущих артистов главных театров страны.

Ольга Сергеева