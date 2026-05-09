10 лет назад по улицам Саратова впервые победно прошагал «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» в Саратове: как акция выросла с 5 до 110 тысяч человек.

9 мая 2016 года около 50 тысяч саратовцев вышли на улицы города с портретами родственников-фронтовиков, тружеников тыла и блокадников. Впереди колонны шёл оркестр, а люди пели «Катюшу».

Годом ранее акция только зарождалась, и власти прогнозировали 5–6 тысяч участников. Реальное число оказалось в десять раз больше. В 2017 году «Бессмертный полк» объединил уже 80 тысяч саратовцев, а в 2018 — более 110 тысяч.

Напомним, первое подобное шествие под названием «Парад победителей» прошло в Тюмени в 2007 году. В современном виде акция родилась в Томске 9 мая 2012-го. К 2018 году шествия охватили уже более 80 стран мира.

В этом году в целях безопасности «Бессмертный полк» проводится в режиме онлайн.

Ольга Сергеева