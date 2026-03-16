100 метров российского триколора развернут в Парке Победы в Саратове

В Саратове 100-метровым полотнищем отметят годовщину воссоединения с Крымом.

Накануне двенадцатой годовщины подписания договора о принятии в состав России Крыма и Севастополя в областном центре пройдет праздничная акция. Мероприятие состоится завтра, 17 марта, в Парке Победы на Аллее Героев. Начало запланировано на 12:00, сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений правительства Саратовской области.

Участники молодежных движений развернут полотнище длиной 100 метров. Дата выбрана не случайно: она приурочена к историческим событиям 2014 года. Ровно 12 лет назад, 16 марта, в Крыму прошел референдум, на котором жители полуострова высказались за воссоединение с Россией. Спустя два дня, 18 марта, был подписан соответствующий межгосударственный договор.

Отметим, что в прошлом году в саратовском парке уже проводилась аналогичная патриотическая акция. Тогда участники разворачивали российский флаг протяженностью 80 метров. В этом году масштаб мероприятия решено увеличить.

Ольга Сергеева