Получивший ранение сержант Виталий Кудряшов стал Героем России за мужество на СВО

Боец с позывным «Фанат» из Балакова получил Звезду Героя России в донецком госпитале.

Уроженец Балакова сержант Виталий Кудряшов удостоен высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации. Торжественная церемония вручения прошла непосредственно в госпитале Донецка, где боец в настоящее время проходит лечение после ранения. Об этом сообщается в группе «Балаковская районная поликлиника» в соцсети «ВКонтакте», где трудится бабушка героя.

Указ о присвоении звания был подписан президентом России 12 декабря 2025 года. Высокой награды Виталий удостоен «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Виталий Кудряшов — коренной балаковец. Он окончил школу № 3 и Губернаторский техникум, получив специальность автомеханика. В зоне специальной военной операции сержант с позывным «Фанат» проявил себя как отважный и решительный воин.

Особо командование отметило его действия на Красноармейском (Добропольском) направлении. В одном из боев Виталий вместе с напарником взял в плен семерых солдат противника. После этого, оставшись вдвоем, они длительное время удерживали занятый населенный пункт, успешно отражая атаки превосходящих сил врага.

«Мы все от всей души поздравляем нашего защитника с высокой наградой, желаем ему крепкого здоровья и скорейшего восстановления сил!» — написали сотрудники поликлиники, разделяя радость всей семьи.

Ольга Сергеева