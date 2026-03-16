В горевшей на Огородной высотке пострадал жилец

В Саратове пожарные эвакуировали семь человек из горящей десятиэтажки.

В Заводском районе Саратова произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сигнал о возгорании в квартире на восьмом этаже здания на улице Огородной, 157 поступил спасателям сегодня в 15:45. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

К месту происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пламя охватило площадь в 25 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина. В настоящий момент его данные и степень тяжести травм устанавливаются. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать семь жильцов дома, чтобы обезопасить их от огня и дыма.

Ольга Сергеева