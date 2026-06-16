11 человек пострадали в столкновении маршрутки и легковушки в Саратове

В Саратове сегодня утром, 16 июня, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По информации, полученной от службы «112», сообщение об аварии поступило в 7:58.

Столкновение случилось в Гагаринском районе, неподалёку от посёлка Соколовый. Участниками ДТП стали пассажирская «Газель» и легковой автомобиль «Лада».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Пострадавшими оказались 9 пассажиров маршрутного такси и 2 человека, находившиеся в легковом автомобиле. На место происшествия незамедлительно были вызваны экстренные службы.

По данным медиков, один из пострадавших, мужчина 1967 года рождения, находится в тяжёлом состоянии. Он был госпитализирован реанимационной бригадой. Остальных участников аварии доставили в медицинское учреждение на машинах скорой помощи.

На месте продолжают работать сотрудники областной службы спасения, медики и инспекторы ДПС. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ольга Сергеева