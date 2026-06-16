На Астраханской в Саратове опять перекрыли два важных перекрестка

Ограничение движения введены в Саратов.

С вечера 15 июня в Кировском районе Саратова закрыты для автомобилей несколько перекрестков с улицей Астраханской. Это связано с проведением работ по благоустройству и реконструкцией трамвайных линий.

Перекресток с улицей Большая Горная:

Период ограничения: с 20:00 15 июня до 20:00 20 июня.

Причина: проведение работ в рамках комплексного благоустройства и организации скоростной трамвайной инфраструктуры.

Перекресток с улицей Зарубина:

Период ограничения: с 20:00 15 июня до 20:00 16 июня.

Причина: те же работы по благоустройству.

Движение транспорта на улице Астраханской — от Сенного рынка до улицы Кутякова — практически парализовано. Водителей настоятельно просят заранее планировать свои маршруты.

Ольга Сергеева