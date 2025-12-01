Судьба «Родины»: обещание открыть в Энгельсе Дом культуры пока не сбылось

Планы по открытию дома культуры в историческом здании бывшего кинотеатра «Родина» в Энгельсе пока отменены. Официальное заявление об этом прозвучало 1 декабря на заседании областной думы.

Изначально районные власти хотели выкупить здание 1938 года постройки у частника за 20 млн рублей. Однако в сентябре 2024 года «Росимущество» через суд вернуло объект в федеральную собственность. Теперь его судьба зависит не от местных, а от федеральных властей.

Как пояснили чиновники, открыть ДК не удалось, потому что федеральное ведомство не передаёт здание муниципалитету. По закону, такое имущество обязаны выставить на аукцион. Для бесплатной передачи требуется официальное ходатайство губернатора в правительство России, которое пока не направлено.

Алика Толоконникова