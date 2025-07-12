Вечером на окраине Саратова произошла массовая авария с пострадавшим

Массовое ДТП с пострадавшим произошло 11 июля в Саратове.

Как сообщили в ГАИ, около 17:20 на 328 км трассы «Сызрань-Волгоград» (район АЗС «Столица») произошло столкновение четырех автомобилей: Toyota, Subaru, Renault Sandero и Volkswagen. На прицепе у одного из участников находился автомобиль GAC.

По предварительным данным, водитель Subaru (43 года) получил травмы. Остальные участники аварии не пострадали.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники экстренных служб.