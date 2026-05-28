Более 60 лоскутных шедевров покажут летом в Доме работников искусств

В Доме работников искусств открылась юбилейная выставка клуба лоскутного шитья «Калейдоскоп», приуроченная к Году единства народов России.

Экспозиция включает более 60 работ, которые демонстрируют разнообразие техник и культурных традиций, от новых произведений до знаковых полотен прошлых лет.

Особое внимание привлекла авторская коллекция одежды, выполненная в технике лоскутного шитья, что подтверждает интеграцию пэчворка и квилтинга в современную моду.

Выставка получила положительные отзывы как от посетителей, так и от экспертов. Увидеть уникальные работы можно до 31 августа.

Ольга Сергеева