12 саратовских школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ в Саратовской области временно приостановлена деятельность 12 общеобразовательных учреждений.

Соответствующее решение принято в двух муниципальных районах, — сообщило 11 декабря региональное министерство здравоохранения.

Учебный процесс полностью остановлен в школах, расположенных на территории Энгельсского и Балашовского районов. Параллельно в 12 административных образованиях региона введен карантин для отдельных классов в 97 учебных заведениях. В этот список вошли Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Екатериновский, Марксовский, Петровский, Пугачевский, Федоровский и Энгельсский районы, а также город Саратов.

Ограничительные меры также затронули дошкольные образовательные организации: частично приостановлена работа 13 детских садов в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском районах и в Саратове.

Ольга Сергеева